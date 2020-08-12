В Липецкой области у подростка остановилось сердце от удара током

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 августа 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Фото: соцсети

В Липецке было возбуждено уголовное дело по факту удара током подростка. Случай произошел днем 3 августа в Лебедяни на стройплощадке по улице Школьная. Подросток 13 лет чуть не погиб от удара током бетономешалки. Ребенка сразу же госпитализировали в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

По версии следствия, бетономешалку подключили к электросети в 380 Вольт без надлежащего заземления с нарушением техники безопасности. Так случилось, что во время работы бетономешалки подросток взялся руками за ручку машины, в ту же секунду он получил разряд, у него даже остановилось сердце.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Расследование продолжается до сих пор, правоохранительные органы разыскивают рабочих, которые установили бетономешалку с нарушением техники безопасности.