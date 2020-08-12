В Петербурге полицейские застрелили мужчину, оказавшегося бывшим боевиком

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 августа 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Полицейский автомобиль. Фото: сайт МВД

В Петербурге полицейские застрелили водителя машины, который перевозил оружие и напал на сотрудника.

По данным издания, ранним утром 12 августа на Боровой улице наряд ППС остановил автомобиль ВАЗ, ехавший с выключенными фарами. При осмотре машины полицейские нашли под капотом сверток. В этот момент водитель ударил крышкой капота полицейского и попытался скрыться.

Беглеца догнали, и когда тот попытался отобрать у полицейского табельное оружие, в него трижды выстрелили. Нападавшим оказался 28-летний уроженец Дагестана, судимый за незаконный сбыт оружия и участие в незаконном бандформировании. В свертке, эксперты нашли два обреза.

Ранее в Петербурге уроженец Чечни нанес телесные повреждения сотруднице полиции.