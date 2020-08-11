Тело мужчины со следами побоев обнаружено в камере СИЗО в Краснодаре

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11 августа 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В камере краснодарского СИЗО найдено тело одного из задержанных со следами побоев. По факту насильственной смерти мужчины региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщают активисты «Комитета против пыток», к которым обратилась супруга погибшего.

По информации «Комитета против пыток», тело жителя Краснодара Дмитрия К., задержанного по подозрению в распространении наркотиков, было обнаружено в одной из камер СИЗО ночью 7 июля. О смерти Дмитрия при невыясненных обстоятельствах 16 июля «Комитету против пыток» сообщила его супруга Анна.

Женщина рассказала, что после задержания 3 июня 2020 года суд заключил ее мужа под стражу в следственный изолятор № 1 Краснодара и что 7 июля 2020 года в камере СИЗО был обнаружен его труп «с телесными повреждениями в виде множественных ушибленных ран головы, закрытой черепно-мозговой травмы». В тот же день по факту смерти Дмитрия было возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии следствия, Дмитрия К. до смерти избили сокамерники. Вместе с тем юристы «Комитета против пыток» заявляют, что Красковский находился под контролем представителей государства в следственном изоляторе, сотрудники которого были обязаны обеспечивать его безопасность. В связи с эти «Комитет против пыток» приступил к проведению собственного общественного расследования произошедшего.

– В рамках нашего расследования мы намерены собрать данные, позволяющие нам утверждать, причастны ли сотрудники СИЗО к смерти Дмитрия и если да, то в какой степени, – сообщил юрист Комитета Илья Платонов, представляющий интересы супруги погибшего.