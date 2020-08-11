Иномарка насмерть сбила быка в Сочи

11 августа 2020, 12:45[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Бык, который гулял по проезжей части, стал причиной автомобильной аварии в Сочи. ДТП случилось вечером в понедельник, 10 августа, на старой дороге на Красную поляну на улице Краснофлотской.
Как сообщают очевидцы случившегося, иномарка ударила быка, который свободно разгуливал по дороге. Бык погиб на месте происшествия, автомобиль получил серьезные повреждения. Люди, находившиеся в салоне иномарки, отделались ушибами и ссадинами.
Выяснением обстоятельств ДТП занимается полиция. Также правоохранители ищут хозяина животного, оставленного без присмотра, сообщает Telegram-канал ЧП Сочи.
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