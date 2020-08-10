Москвич позвонил пожилой маме на дачу и умер во время разговора
10 августа 2020, 19:59[ «Аргументы Недели» ]
Житель Москвы позвонил 73-летней маме на дачу, чтобы посоветоваться насчет раны на голове. 42-летний мужчина сильно ударился головой и не мог остановить кровотечение.
Женщина дала сыну несколько советов, однако они не помогли, мужчина регулярно перезванивал матери и сообщал, что кровь не останавливается. Спустя какое-то время пенсионерка решила узнать, как у сына дела, однако он не ответил на звонок. Мать приехала домой на первой же электричке, но в квартире обнаружила мертвое тело, передает КП.
Врачи определили, что кости черепа были целы, а причиной кровотечения стала сильная рана на затылке. Полиция начала расследование по данному делу.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.