Москвич позвонил пожилой маме на дачу и умер во время разговора

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10 августа 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Житель Москвы позвонил 73-летней маме на дачу, чтобы посоветоваться насчет раны на голове. 42-летний мужчина сильно ударился головой и не мог остановить кровотечение.

Женщина дала сыну несколько советов, однако они не помогли, мужчина регулярно перезванивал матери и сообщал, что кровь не останавливается. Спустя какое-то время пенсионерка решила узнать, как у сына дела, однако он не ответил на звонок. Мать приехала домой на первой же электричке, но в квартире обнаружила мертвое тело, передает КП.

Врачи определили, что кости черепа были целы, а причиной кровотечения стала сильная рана на затылке. Полиция начала расследование по данному делу.