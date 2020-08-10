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В Иркутске во время ремонтных работ на теплосети в яму провалился самосвал

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутске во время ремонтных работ на теплосети в яму провалился самосвал
фото: pixabey

В Иркутске на улице Ядринцева во время ремонтных работ на теплосети в яму провалился самосвал. При производстве ремонтных работ на тепловой сети в огражденной рабочей зоне произошел обвал дорожного покрытия.

Асфальт размыло грунтовыми водами после обильных дождей. В эту яму и сполз припаркованный грузовой автомобиль.

С помощью специальной техники самосвал подняли. В результате происшествия никто не пострадал. Работы по строительству будут продолжены после принятия дополнительных мер предосторожности, с учетом состояния грунта после осадков.

ЕСт

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