Пассажирский автобус сгорел в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Аргументы Недели → Происшествия

10 августа 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Юбилейном микрорайоне на улице 70 лет Октября вспыхнул пассажирский автобус № 75. В 8:54 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил звонок о пожаре.

На тушение пожара отправилось 7 человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать за 10 минут, но к этому времени автобус сгорел до тла. О причинах возгорания не сообщается.