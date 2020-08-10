В Кузбассе сотрудники ГИБДД обнаружили краденный мотоцикл

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10 августа 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Сотрудники ГИБДД обнаружили мотоцикл из Великобритании в Гурьевске, сообщили в Госавтоинспекции Кемеровской области. Владелец двухколесного транспортного средства обращался в правоохранительные органы, чтобы зарегистрировать купленный мотоцикл. Инспекторы при проверке по базам данных установили, что мужчина приобрел краденый мотоцикл.

Транспортное средство было угнано на территории Великобритании в 2017 году. Правоохранители установили, что продавец мотоцикла проживает в Белоруссии. Полицейские изъяли двухколесное транспортное средство. По факту инцидента проводится проверка.