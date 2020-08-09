В Нижних Сергах река Заставка вышла из берегов

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9 августа 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото:pixabey

В Нижних Сергах из-за дождя и забитых стоков река Заставка вышла из берегов, угрозы домам и приусадебным участкам пока нет. Сообщение с другими населенными пунктами не нарушено.

Спецбригады уже выехали на место - прочистили засоры в трубах и восстановили часть грунтовой дороги.