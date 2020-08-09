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В Калужской области потерпел крушение легкомоторный самолет

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

В Калужской области потерпел крушение легкомоторный самолет
фото:pixabey

В Калужской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В кабине находился один пилот, он погиб на месте. Трагедия произошла вдали от жилых домов, на земле никто не пострадал.

Сотрудники МЧС работают на месте чрезвычайного происшествия. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ЧП.

ЕСт

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