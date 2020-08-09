В Калужской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В кабине находился один пилот, он погиб на месте. Трагедия произошла вдали от жилых домов, на земле никто не пострадал.

Сотрудники МЧС работают на месте чрезвычайного происшествия. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ЧП.

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки

Или Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru