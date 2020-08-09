Трех пропавших в Коми детей нашли

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9 августа 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по Республике Коми

МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Троицко-Печорском районе Коми нашли трех мальчиков, которые пропали вечером в минувшую субботу. Согласно последней информации МЧС, детей обнаружили в семи километрах от места их жительства.

Накануне жители села Усть-Ильич приступили к поиску троих мальчиков 2007, 2008 и 2013 годов рождения. Впоследствии к поисковой операции присоединились специалисты Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда и сотрудники регионального МЧС.

В пять утра воскресенья, 9 августа, дети были найдены. Подчеркивается, что медицинская помощь несовершеннолетним не требуется.