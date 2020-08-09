Четыре человека погибли в результате ДТП под Красноярском

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9 августа 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МВД России по Красноярскому краю

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На участке федеральной трассы Р-255 в Канском районе Красноярского края произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате случившегося погибли четыре человека, трое пострадали.

В МВД уточнили, что авария случилась на 1029-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". Водитель одной иномарки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП оба водителя и два пассажира погибли. Кроме того, пострадала 30-летняя женщина и двое несовершеннолетних.

Сотрудники ГИБДД работают на месте случившегося и устанавливают все обстоятельства и причины аварии.