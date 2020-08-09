Под Калининградом два ребенка пострадали от взрыва снаряда времен ВОВ

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9 августа 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

осколок снаряда, фото с сайта СКР

В Балтийске Калининградской области в результате взрыва снаряда времён Великой Отечественной войны пострадали два малолетних ребёнка. Две семьи приехали в лес отдохнуть с детьми. Взрослые установили палатки, начали разводить костёр.

В этот момент сдетонировал снаряд, находящийся в земле. Осколки гранаты попали в пятилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Детей госпитализированы. По данным медиков, состояние мальчика оценивается как тяжелое, девочки - средней степени тяжести. Детям оказывается квалифицированная медпомощь.

На место инцидента выехала следственная группа, получившая ночью сообщение о взрыве снаряда в палаточном лагере в лесном массиве вблизи города Балтийска в районе улицы Боткина.

Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР организована доследственная проверка. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием завершен осмотр места происшествия, будут назначены судебно-медицинские и взрывотехническая экспертизы.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.