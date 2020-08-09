Следователи выясняют причину обрушения моста в Чегдомыне
9 августа 2020, 11:02[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Участники свадебного торжества упали в воду после обрушения моста в Чегдомыне. Один из пострадавших смог выбраться на берег самостоятельно.
Инцидент случился во время свадебной фотосессии. Помимо новобрачных, в воде оказались еще десять человек. В результате падения две женщины получили ушибы ног. Им оказана медицинская помощь.
Теперь обстоятельства дела будут выяснять следователи. Они проводят соответствующую проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц поселковой администрации, ответственных за содержание моста в надлежащем и безопасном виде.
В свою очередь, врио губернатора Михаил Дегтярев пообещал «наказать виновных» и «восстановить мост».
- Проверю все на месте, проведаю молодоженов, - пообещал Дегтярев перед поездкой в Чегдомын.
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