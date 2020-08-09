В Петербурге уроженец Чечни нанёсший телесные повреждения сотруднице полиции

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9 августа 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль полиции, фото: МВД РФ

В Санкт-Петербурге задержан уроженец 21-летний безработный Чечни, нанёсший телесные повреждения сотруднице полиции во время рейда. Инцидент произошел в ночь 8 августа на Конюшенной площади.

Миграционная служба северной столицы проводила рейд. 36-летняя сотрудница миграционной службы УМВД РФ по Центральному района Санкт-Петербурга попросила молодого человека предъявить документы, но злоумышленник на это вывернул женщине руку.

Сотруднице полиции сразу была оказана медицинская помощь, и она продолжила нести службу.

Злоумышленника доставили в полицию. В отношении уроженца Чечни составили административный протокол за неповиновение сотруднику полиции. Полиция будет ходатайствовать о его административном аресте.

Полиция передала материалы по этому инциденту в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Подозреваемому грозит заключение под стражу и наказание по соответствующей статье закона.