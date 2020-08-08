В Петербурге умер Андрей Ковалёв - руководитель представильства Ленобласти при правительстве РФ

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8 августа 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Ковалев, фото из открытых источников

Умер руководитель представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве РФ Андрей Ковалёв. Андрею Ковалёву было 50 лет. Ковалёв проработал в администрации около 20 лет. Был помощником губернатора, с марта 2019 года возглавлял представительство области при правительстве России.

О кончине Ковалёва стало известно в субботу, 8 августа, из сообщения пресс-службы правительства Ленобласти.

Свои соболезнования родным Ковалёва выразил Александр Дрозденко.

Официальная причина смерти представителя Ленобласти в Москве не уточняется. По данным портала 47.news, в последние дни он находился на искусственной вентиляции легких после госпитализации с диагнозом «коронавирус».

Андрей Ковалев родился в 1969 году в Ленинграде. Закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова и Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1992 года находился на военной службе. С 2002 года — помощник губернатора Ленобласти.