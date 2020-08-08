У побережья Хабаровского края пропала яхта: «На борту может находиться три человека»

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 августа 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: яхта, pixabay.com

В Хабаровском крае ведутся поиски парусной яхты «Барыня», которая пропала 31 июля в акватории Татарского пролива при движении по маршруту п. Нельма - г. Советская Гавань. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу, 8 августа.

«В 10.02 (хбр) 8 августа 2020 года из Хабаровска в Советско-Гаванский район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России … Они проведут авиаразведку, осмотр побережья и морской акватории в поисках парусной яхты «Барыня», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, капитан Морского спасательного координационного центра оповестил проходящие мимо этого района корабли для попутного поиска. Отмечается, что на борту может находиться три человека.

Ранее применение авиации было невозможно из-за штормовой погоды.