Яхта с двумя пассажирами пропала после шторма в Хабаровском крае

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7 августа 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В результате шторма в море в Советско-Гаванском районе Хабаровского края пропала частная яхта «Барыня». Известно, что на борту находились два человека.

В администрации района сообщают, что яхта вышла из поселка Гроссевичи в районный центр, советскую Гавань.

- Судно не могут найти из-за непогоды: дождь и четырехметровые волны, - указали представители районной администрации.

Яхта не выходит на связь с 3 августа. Об исчезновении яхты сообщила супруга одного из пропавших. Известно, что изначально яхта выходила из поселка Нельма 31 июля. Ранее в регион пришел тайфун «Хагуми». Сильные дожди не прекращаются в крае с пошлой недели. В Гроссевичах сейчас льет дождь, ветер 18 м/с.

В краевое МЧС направили письмо о привлечении вертолета для поисков. Но пока направить воздушное судно нельзя.

В настоящее время на поиски судна отправились спасатели.