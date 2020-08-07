Яхта с двумя пассажирами пропала после шторма в Хабаровском крае
7 августа 2020, 08:22[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В результате шторма в море в Советско-Гаванском районе Хабаровского края пропала частная яхта «Барыня». Известно, что на борту находились два человека.
В администрации района сообщают, что яхта вышла из поселка Гроссевичи в районный центр, советскую Гавань.
- Судно не могут найти из-за непогоды: дождь и четырехметровые волны, - указали представители районной администрации.
Яхта не выходит на связь с 3 августа. Об исчезновении яхты сообщила супруга одного из пропавших. Известно, что изначально яхта выходила из поселка Нельма 31 июля. Ранее в регион пришел тайфун «Хагуми». Сильные дожди не прекращаются в крае с пошлой недели. В Гроссевичах сейчас льет дождь, ветер 18 м/с.
В краевое МЧС направили письмо о привлечении вертолета для поисков. Но пока направить воздушное судно нельзя.
В настоящее время на поиски судна отправились спасатели.
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