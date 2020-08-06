Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Во французском Гавре в банке захвачены заложники

, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Во французском Гавре в банке захвачены заложники
заложники, фото: Christophe Ena / AP

Вооруженный мужчина ворвался в отделение одного из банков во французском городе Гавр и взял находящихся там людей в заложники. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

По предварительным данным, в помещении в заложниках находятся пять человек. В полиции сообщили, что сообщников у злоумышленника нет, он действует в одиночку. У мужчины есть несколько требований, но на данный момент они неизвестны.
Все полицейские силы города мобилизованы.

НС
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью