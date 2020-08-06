Во время пожара в частном приюте в Темрюке погибли животные и имущество

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 августа 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В домашнем приюте для животных жительницы Темрюка Галины Алиевой произошел пожар. Ночью в помещении, где находились выздоравливающие после операций собаки и сама хозяйка приюта, произошло короткое замыкание. Виновником ЧП стал неисправный холодильник, из-за которого возник пожар. Помещение заполнил едкий дым.

Галине удалось спасти нескольких собак, которых она одну за другой вытащила на улицу, около пятнадцати животных погибли, отравившись токсичными продуктами горения. По словам местных жителей, Галина вытаскивала животных из горящего дома практически на ощупь, вспоминая, где именно спали питомцы, откачивала их, вытягивала с того света. Спасти удалось не всех…

Огонь уничтожил вакцины и лекарства, хранившиеся в холодильнике, вещи, мебель, бытовую технику.

– Сейчас мы ютимся в вагончике, нас тут 30 – и один маленький диван. Это все что осталось. Прививки, лекарства – сгорели. В доме нет окон – внутри выгорело все, в потолке дыра, улицу видно. Но как жить без моих деток, я ещё не знаю, как в дом мы с оставшимися пойдем… Там зиму мы не протянем, но это быт, а вот жизнь – не вернуть, – пишет Галина Юрьевна на своей странице в «ВКонтакте».

В частном приюте Галины Алиевой – около 700 спасенных от смерти животных. Приют она содержит на собственные средства. Сегодня хозяйке приюта и ее подопечным очень нужна помощь.

– Каждый, кто может хоть чем-то поделиться, звоните на номер 89180532258 или пишите в WhatsApp. Любая помощь будет принята с благодарностью, – сообщается на странице приюта «Уютный домик Галины» в соцсетях.