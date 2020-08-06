Хабаровские дети отравились в приморской гостинице
6 августа 2020, 12:18[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Роспотребнадзор и прокуратура проводят проверки по факту отравления детей в гостинице поселка Врангель Приморского края.
Ранее в надзорное ведомство поступила информация об отравлении десятка детей в одной из приморских гостиниц. Всех детей госпитализировали, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
— По данному факту прокуратурой Находки с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, - заявили в прокуратуре Приморья.
В СМИ сообщают, что группа детей из Хабаровска отправилась в соседний регион на отдых. Их поселили в гостинице «Восток».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.