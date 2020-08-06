Хабаровские дети отравились в приморской гостинице

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6 августа 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Роспотребнадзор и прокуратура проводят проверки по факту отравления детей в гостинице поселка Врангель Приморского края.

Ранее в надзорное ведомство поступила информация об отравлении десятка детей в одной из приморских гостиниц. Всех детей госпитализировали, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

— По данному факту прокуратурой Находки с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, - заявили в прокуратуре Приморья.

В СМИ сообщают, что группа детей из Хабаровска отправилась в соседний регион на отдых. Их поселили в гостинице «Восток».