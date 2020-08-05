В Сочи застрелили медведей, растерзавших подростка

Аргументы Недели → Происшествия

5 августа 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: t.me/love_sochi

Медведей, напавших на 11-летнего мальчика в Дагомысе, застрелили. Два диких медведя растерзали подростка, когда тот вошел к ним в вольер. Обстоятельства гибели ребенка в данный момент выясняют следователи регионального СУ СКР и прокуратуры.

Установлено, что подросток вечером 4 августа 2020 года оказался на территории коммерческого предприятия на улице Армавирской в Дагомысе, где был обустроен вольер для медведей. Калитка не была заперта, и ребенок смог войти в вольер к медведям, которые на него напали. Очевидцы случившегося вызвали на место происшествия «скорую помощь», но помочь раненому подростку врачи «скорой» уже не могли. Медикам оставалось констатировать смерть ребенка от нанесенных ему травм.

Также сообщается, что медведи, напавшие на мальчика, были застрелены.

Как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе краевого СУ СКР, обстоятельства случившегося выясняются. Следователи также проводят проверку правомерности содержания диких животных руководством коммерческой организации, и соблюдение условий безопасности их содержания.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.