Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

С 1 мая в лесах Иркутской области заблудились 12 человек

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

С 1 мая в лесах Иркутской области заблудились 12 человек
Фото: pixabay.com

С 1 мая 2020 года в лесах Иркутской области заблудились 12 человек, четверо из них до сих пор не найдены. Об это сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В августе в Приангарье проходит сбор грибов и ягод. И в это время увеличивается число операций по поиску людей в лесных массивах.

Так, в Тайшетском районе вторые сутки продолжаются поиски 60-летнего мужчины и 55-летней женщины.

Спасатели рассказали, что выход в лес поодиночке нежелателен. При человеке должно быть средство связи – мобильный, а лучше спутниковый телефон.

АГ

Политика

Захарова ответила Лукашенко на задержание граждан России: «Мы их в обиду не дадим»

Захарова ответила Лукашенко на задержание граждан России: «Мы их в обиду не дадим»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии спектаклем. Их вина не доказана, и Москва не даст своих людей в обиду.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью