С 1 мая в лесах Иркутской области заблудились 12 человек

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4 августа 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Фото: pixabay.com

С 1 мая 2020 года в лесах Иркутской области заблудились 12 человек, четверо из них до сих пор не найдены. Об это сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В августе в Приангарье проходит сбор грибов и ягод. И в это время увеличивается число операций по поиску людей в лесных массивах.

Так, в Тайшетском районе вторые сутки продолжаются поиски 60-летнего мужчины и 55-летней женщины.

Спасатели рассказали, что выход в лес поодиночке нежелателен. При человеке должно быть средство связи – мобильный, а лучше спутниковый телефон.