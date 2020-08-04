В лесах Иркутской области за сутки обнаружено два возгорания

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4 августа 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Фото: pixabay.com

В лесах Иркутской области за прошедшие сутки обнаружено два возгорания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Уточняется, что пожары находятся в Киренском и Усть-Илимском районах, их общая площадь – 16 га.

Один очаг располагается на арендованном участке. Причиной его возникновения считается гроза. Второй пожар (на незакрепленной территории) произошел по вине местного населения.