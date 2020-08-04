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Можайск: два человека погибли в результате крушения мотодельтаплана

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Можайск: два человека погибли в результате крушения мотодельтаплана
фото: pixabey

В Можайске два человека погибли в результате крушения мотодельтаплана, передает РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС. ЧП произошло в районе 97-го километра трассы М-1.

«При падении мотодельтаплана погибли два человека», - цитирует агентство представителя ведомства. 

Ранее СМИ сообщали, что в результате катастрофы погиб только один человек, а второй получил травмы.

ЕСт

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