В Подольске задержали двух москвичей, подозреваемых в разбойном нападении на курьера

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4 августа 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Фото: pixabay.com

Двух москвичей, которые подозреваются в разбойном нападении на курьера в Подольске, задержала полиция. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на областной главк МВД.

Уточняется, что злоумышленники 35 и 29 лет сделали через интернет заказ на доставку дорогостоящего смартфона и указали при этом адрес, по которому не проживали. Курьера они ждали в подъезде указанного дома, после чего, угрожая пистолетом отняли и товар, и личный телефон пострадавшего.

Злоумышленников вычислили с помощью камер видеонаблюдения. В результате чего, правоохранители задержали обоих подозреваемых по местам их проживания в Москве.