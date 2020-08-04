Осужден житель Геленджика, 10 лет насиловавший ребенка

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4 августа 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Геленджикский суд огласил приговор по делу 41-летнего местного жителя, которого обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса. В их числе - сексуальное насилие над ребенком.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в 2007 году мужчина стал жить с женщиной и ее сыном. С 2009 года, как сообщают следователи, в течение 10 лет он неоднократно насиловал мальчика, ребенок боялся кому-либо рассказать о том, что с ним происходит.

Учитывая все обстоятельства дела, подсудимый приговорен к 22 годам колонии строгого режима. После выхода из тюрьмы мужчина не сможет занимать должности в различных отраслях, работа которых сопряжена с несовершеннолетними. Приговор в законную силу не вступил.