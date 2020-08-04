Ударивший топором в школе под Саратовом девочку подросток получил семь лет колонии

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4 августа 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: суд, pixabay.com

Вольский районный суд Саратовской области приговорил к семи годам воспитательной колонии 14-летнего подростка, который напал на девочку в школе №4 в поселке Большевик. Об этом сообщило областное управление СК РФ во вторник, 4 августа.

В суде отметили, что школьника признали виновным по статье «Покушение на убийство двух и более человек, в том числе заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений». Кроме того, был удовлетворен иск потерпевшей на сумму свыше 1 миллиона рублей, добавил собеседник. Однако приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Слушание дела длилось с января и проходило в закрытом режиме.

Напомним, что 28 мая 2019 год в школе города Вольска ученик бросил в класс бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, потом еще одну такую бутылку в коридоре. После этого он ударил 12-летнюю девочку топором по голове и попытался скрыться. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признаны 21 чел.