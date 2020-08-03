При падении воздушных шаров в США пострадали десятки человек

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3 августа 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

полет на воздушном шаре, фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look

Три воздушных шара упали сегодня в западной части штата Вайоминг, пострадали от 16 до 20 человек. Шары запускали в качестве демонстрационных полетов в популярном у туристов районе возле Йеллоустонского национального парка.

Вероятно, падение шаров произошло из-за непогоды, но причину еще предстоит уточнить. Один из шаров застрял в деревьях. Воздушные шары принадлежали туроператору Wyoming Balloon Company.

Отмечается, что по крайней мере один человек с серьезными травмами был доставлен в больницу.