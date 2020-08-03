На борту самолета миссии ООН, совершившего жесткую посадку в Мали, находились семеро россиян
3 августа 2020, 22:03[ «Аргументы Недели» ]
Семеро россиян находились на борту самолета миссии ООН, совершившего утром в понедельник, 3 августа, жесткую посадку в Мали в городе Гао. В результате авиапроисшествия пострадали 11 человек. На борту, прилетевшим из малийской столицы Бамако, находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа.
Во время аварии все они получили травмы. У одного из пассажиров подозревают перелом ноги. Представитель миссии ООН в Мали рассказал журналистам, что при посадке часть фюзеляжа самолета "зарылась" в раскисшую от дождей землю. Ведется расследование обстоятельств авиакатастрофы.
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