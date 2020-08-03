Подмосковное управление СКР: в городе Лобне на беременную женщину и 7-летнего ребенка напала стая бездомных собак

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3 августа 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

бездомные собаки, фото с сайта СКР

Подмосковные следователи проверят информацию о нападении стаи бездомных собак на беременную женщину и 7-летнего ребенка в Лобней. Информация о том, что в городе Лобне на беременную женщину и ребенка напали собаки, написали СМИ. Женщине удалось отбиться, а мальчику собаки вцепились в ногу.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Будут установлены и опрошены пострадавшие, а также очевидцы нападения собак. Также будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.