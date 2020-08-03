Жители Тверской области сообщают о нашествии гадюк. Змея укусила в лицо ребенка при купании в водоёме

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3 августа 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

змея, фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Жители Твери и Тверской области этим летом сообщают о нашествии разных змей, не только ужей и медянок, но и гадюк. Змей люди встречают не только в лесу, но и на своих дачных участках. В результате нападения змей пострадали несколько человек.

На мальчика змея напала, когда ребенок купался в водоёме. Укушенного змеёй мальчика госпитализировали. У ребёнка был сильный отёк на лице и шее. Сюжет с рассказом врача детской областной клинической больницы о спасении ребёнка, которого змея укусила за щёку, показали по телевидению. Благодаря своевременной помощи врачей, ребёнок жив и здоров.

Эксперты объяснили нашествие змей тем, что частые дожди подтопили места обитания змей, и они стали выползать на более сухие участки.

Эксперты советуют дачникам, прежде чем они начнут прополку или сбор урожая, осмотреть свой участок. Змеи боятся резких запахов, например, чеснока. Также можно пошуметь, чтобы прогнать "нежданных гостей".

В управлении МЧС РФ по Челябинской области объяснили, что делать при укусе змеи.

НАДО:

Сразу после укуса надо уложить пострадавшего и обеспечить покой. Отсосать яд.

В первые секунды после укуса, надавливая пальцами, раскройте ранку и начните энергично отсасывать яд ртом. Это позволяет удалить из организма пострадавшего от 20 до 50 % яда. Для человека, оказывающего помощь, отсасывание яда совершенно неопасно, даже если во рту у него есть ранки или ссадины. Если пострадавший один, он должен самостоятельно отсосать яд.

Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную повязку.

Давайте пострадавшему больше пить жидкости.

Постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Змею желательно отыскать и доставить врачу для опознания. В случае необходимости проводите продолжительное искусственное дыхание и массаж сердца.

Если есть сыворотка, то вводите ее внутримышечно (лучше в область спины) не позже чем через 30 мин после укуса.

НЕЛЬЗЯ

Разрезать место укуса.

Нельзя накладывать жгут выше места укуса.

Алкоголь не является противоядием, а, наоборот, затрудняет выведение яда из организма, усиливает его действие.