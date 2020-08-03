В районе Иркутского водохранилища двое человек выпали за борт лодки

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3 августа 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В районе залива Узкий Иркутского водохранилища двое человек выпали за борт лодки. Инцидент произошел 1 августа около 16 часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Информация поступила в дежурную часть в четыре часа дня.

Со слов очевидцев, вызвавших спасателей, судоводитель и пассажир при маневрировании выпали за борт. Оба были в спасательных жилетах, что позволило им успешно добраться вплавь до берега. Глубина в месте происшествия – около 20 метров.