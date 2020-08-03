Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 августа 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В Иркутской области местный житель подозревается в ДТП на пешеходном переходе. Под колёсами внедорожника, которым управлял мужчина, оказались три студента колледжа, сообщает пресс-служба полиции. Инцидент произошёл поздним вечером 31 июля 2020 года.

Известно, что дорогу по пешеходном переходу через улицу Обручева переходила 19-летняя девушка с двумя знакомыми. В результате произошедшего студентка получила тяжёлые травмы. Сейчас она госпитализирована. Друг потерпевшей также находится в медучреждении. Третий участник происшествия получил масштабы и отправлен на амбулаторное лечение.