В Иркутской области местный житель подозревается в ДТП на пешеходном переходе
3 августа 2020, 16:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В Иркутской области местный житель подозревается в ДТП на пешеходном переходе. Под колёсами внедорожника, которым управлял мужчина, оказались три студента колледжа, сообщает пресс-служба полиции. Инцидент произошёл поздним вечером 31 июля 2020 года.
Известно, что дорогу по пешеходном переходу через улицу Обручева переходила 19-летняя девушка с двумя знакомыми. В результате произошедшего студентка получила тяжёлые травмы. Сейчас она госпитализирована. Друг потерпевшей также находится в медучреждении. Третий участник происшествия получил масштабы и отправлен на амбулаторное лечение.
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