Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Задержан мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» во время празднования Дня ВДВ

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Задержан мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» во время празднования Дня ВДВ
День ВДВ, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Участники конфликта  - празднующие день ВДВ 2 августа в Парке имени Горького  бывшие десантники и сотрудники спецназа ОМОН - установлены. Зачинщик инцидента, бывший десантник,  задержан.

Представители Центрального округа Росгвардии в понедельник, 3 августа, сообщили о задержании мужчины,  напавшего на росгвардейца.
Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по факту стычки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОН в парке Горького 2 июля.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, стычка началась после замечания росгвардейцев, сделанного бывшим десантникам. В результате конфликта два росгвардейца пострадали.

ИЧ

В мире

Китай обрушил мировую экономику во имя жизни своих людей

Китай обрушил мировую экономику во имя жизни своих людей

Жесткие меры борьбы с пандемией COVID-19 в Китае привели к падению ВВП страны почти на 5% . Потери КНР составили более 700 млрд долл. При этом власти Поднебесной уверены, что эти потери оправданы, поскольку строжайший карантин помог сохранить жизни множеству китайцев.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью