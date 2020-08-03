Задержан мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» во время празднования Дня ВДВ

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3 августа 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

День ВДВ, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Участники конфликта - празднующие день ВДВ 2 августа в Парке имени Горького бывшие десантники и сотрудники спецназа ОМОН - установлены. Зачинщик инцидента, бывший десантник, задержан.

Представители Центрального округа Росгвардии в понедельник, 3 августа, сообщили о задержании мужчины, напавшего на росгвардейца.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по факту стычки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОН в парке Горького 2 июля.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, стычка началась после замечания росгвардейцев, сделанного бывшим десантникам. В результате конфликта два росгвардейца пострадали.