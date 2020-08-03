Один член экипажа пропал после затопления рыболовецкого судна
3 августа 2020, 13:18[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
На севере Хабаровского края в Охотском море затонуло груженое рыбой судно. Одного члена экипажа до сих пор не могут найти.
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно затонуло после того, как его накрыло волной.
- В поселок Вострецово вышло моторное судно, груженное рыбой-сырцом с экипажем в составе двух человек. На подходе к поселку Ульбея судно захлестнуло волной, оно затонуло, один член экипажа спасся, поиски второго ведутся по настоящее время, - говорится в сообщении ведомства.
Известно, что маломерное судно «ОН0604 RUS25» затонуло в 25 км от населенного пункта Новая Иня Охотского района. В настоящее время проверку исполнения законодательства о безопасности плавания ведет Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура.
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