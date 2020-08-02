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В результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Калининградской области пострадали три человека

, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Калининградской области пострадали три человека
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Три человека, двое мужчин и женщина, пострадали в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта Cessna в Калининградской области. Частный самолёт, на борту которого находились три человека, упал в районе посёлка Стрельцово. Люди смогли самостоятельно выбраться из самолёта.

Пострадавших госпитализировали. Состояние двух мужчин медики оценивают как тяжёлое, женщины — средней тяжести, передает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Сотрудники Калининградского следственного отдела СУ СК на транспорте прибыли на место катастрофы воздушного судна и приступили к осмотру места жёсткой посадки легкомоторного самолёта в районе посёлка Стрельцово.

Калининградская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту совершения жёсткой посадки частного самолёта.

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