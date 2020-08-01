В частном пансионате для пожилых людей «Малина» в Петрозаводске зафиксирована вспышка коронавируса

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1 августа 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети ВКонтакте

Прокуратура Карелии проводит проверку по факту вспышки заболеваемости коронавирусом в частном пансионате для пожилых людей «Малина» в Петрозаводске. В сообщении главы Карелии Артура Парфенчикова по эпидемиологической ситуации в регионе на 1 августа говорится, что в пансионате из 29 постояльцев 16 человек госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19.

У троих с пневмонией тесты на коронавирус отрицательные, у девяти человек выявлен положительный тест на коронавирус. Два пациента, у которых был подтвержден COVID-19, скончались.

Причина смерти еще двоих пациентов устанавливается, диагноз «коронавирусная инфекция» у них не был подтвержден.

Надзорному ведомству предстоит выяснить, как инфекция проникла в пансионат для пожилых людей, и почему руководство не обеспечило безопасность своих пациентов и работников, среди которых также есть инфицированные. Если в пансионате не соблюдались противоэпидемические требования, виновные должны быть наказаны.

По данным на 1 августа, в Карелии за сутки выявлены 45 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе пятеро - дети. Всего инфицированы 2357 человек. За все время выздоровели 1576 человек, за сутки - 36 человек.