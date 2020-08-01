В Тюмени скончалась самая тяжелая женщина страны Любовь Нурдинова

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1 августа 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Жительница Тюмени Любовь Нурдинова, о которой во всей стране стало известно после программы Андрей Малахова как о самой тяжелой россиянке, скончалась. Любови Нурдиновой было 57 лет.

Причина смерти женщины пока не называется. Ее родственники отказались от комментариев, сообщил тюменский портал 72.ru.

В программе Малахова на телевидении показывали, что женщины страдала от своего веса. Многие годы она весила 350 килограммов. Почти 18 лет Любовь Нурдинова не могла выйти из дома.

Младший сын был вынужден оставить работу и ухаживать за матерью. После того, как о ней узнали журналисты, жизнь женщины начала меняться. Ее привезли в больницу. Кстати, выбраться из квартиры ей помогали сотрудники МЧС. Ее эвакуировали спасатели. В апреле женщине провели операцию по уменьшению желудка, Нурдинова похудела на почти 200 килограммов, стала весить 158 килограммов. Она смогла встать на ноги.