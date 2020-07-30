В Москве при ремонте повредили газопровод. Проводится эвакуация нескольких домов
30 июля 2020, 18:55[ «Аргументы Недели» ]
На севере Москвы при ремонте на Хорошевском шоссе прорвало газопровод, в результате чего семь домов оказались отключены от газоснабжения. Близлежащие жилые дома в настоящий момент эвакуируют.
Возгорания на газопроводе, пострадавших, к счастью, нет. От газоснабжения в связи с аварией будут отключены следующие дома: Хорошевское шоссе, д. 39, корп. 1, 2; Хорошевское шоссе, д. 41, корп. Г, Е; Хорошевское шоссе, д. 43, корп. А, Б, В".
На место происшествия прибывают экстренные службы и чиновники.
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