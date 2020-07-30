В Москве при ремонте повредили газопровод. Проводится эвакуация нескольких домов

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30 июля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

газопровод, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

На севере Москвы при ремонте на Хорошевском шоссе прорвало газопровод, в результате чего семь домов оказались отключены от газоснабжения. Близлежащие жилые дома в настоящий момент эвакуируют.

Возгорания на газопроводе, пострадавших, к счастью, нет. От газоснабжения в связи с аварией будут отключены следующие дома: Хорошевское шоссе, д. 39, корп. 1, 2; Хорошевское шоссе, д. 41, корп. Г, Е; Хорошевское шоссе, д. 43, корп. А, Б, В".

На место происшествия прибывают экстренные службы и чиновники.