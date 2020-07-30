Сотрудники полиции наказали кемеровчанку за курение на борту самолета

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30 июля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Фото: pixabay.com

Сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении в отношении пассажирки, которая закурила во время перелета в Кемеровской области.

По предварительным данным, одна из пассажиров рейса "Москва – Кемерово" не выполняла требования командира воздушного судна.

Очевидцы рассказали, что женщина начала курить во время перелета. Правоохранители, которые прибыли на место инцидента, составили административный протокол в отношении пассажирки.