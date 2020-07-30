В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве 1,5 млн рублей блогеры

Аргументы Недели → Происшествия 13+

30 июля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: полиция, pixabay.com

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве 1,5 млн рублей блогеров. Отмечается, что один из них умышлено повреждал имущество, а второй требовал деньги.

«… задержаны 44-летний уроженец ближнего зарубежья, находящийся в международном розыске, подозреваемый в вымогательстве, и 38-летний уроженец Московской области, подозреваемый в повреждении имущества. Установлено, что один из злоумышленников под предлогом нераспространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника правоохранительных органов, потребовал от полицейского передать ему 1,5 миллиона рублей. Второй правонарушитель, находясь в городском округе Люберцы, нарушая общественный порядок, умышленно повредил дорогостоящий автомобиль иностранного производства», - пояснила она.

Подозреваемыми являются блогеры Ян Кателевский и Александр Дорогов. Петрова отметила, что они неоднократно выкладывали видеоролики провокационного содержания о выездах в подразделения полиции.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Вымогательство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».