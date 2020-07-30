В Севастополе российского военного задержали по подозрению в госизмене

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30 июля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Наручники. Фото: pixabay.com

В Севастополе был задержан служащий Черноморского флота Российской Федерации. Сообщается, что военнослужащего подозревают в госизмене.

Как сообщили в Федеральной службе безопасности, военный арестован по подозрениям в госизмене. Отмечается, что служащий Черноморского флота России работал на украинскую военную разведку. Дата задержания мужчины остается неизвестной, однако суд уже принял решение заключить его под стражу.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена"», - сообщили в ФСБ.