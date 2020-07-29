В Анапе перевернулся катер с десятью пассажирами

В Краснодарском крае в море перевернулся катер, на котором находились 10 пассажиров, в том числе четверо детей.
Инцидент произошел в районе причала в Анапе. Никто из пассажиров не пострадал. По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, во время катания на катере водитель не выбрал безопасную скорость и маневр траектории, из-за чего «от воздействия волн» судно перевернулось. Все 10 пассажиров, находившихся на катере в этот момент, выпали за борт в море.
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