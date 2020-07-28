Жителям Геленджика пообещали восстановить водоснабжение до конца дня

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28 июля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вода вернется в дома жителей Геленджика к вечеру 28 июля. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на оперативном штабе по решению проблем водоснабжения в регионе.

Как уточнил губернатор, с 25 июля вода в жилые дома подавалась по графику пару часов в день, а 28 июля – исчезла совсем. Вместе с тем из-за порыва на линии Троицкого группового водовода без воды остаются больше 75 тысяч жителей Геленджика. От водоснабжения отключены социальные объекты. Воду в жилые кварталы подвозят автоцистернами.

– Ситуация критическая. Воду в город подвозят всего семь машин. А их должно быть столько, сколько нужно людям, чтобы полностью закрыть потребность в воде, – заявил губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю направить в Геленджик автоцистерны из соседних муниципалитетов, а также проследить за тем, чтобы все аварийные работы на водоводе были завершены к концу дня 28 июля.

– Аварийная ситуация уже устранена и до 18 часов система будет наполняться водой. Также увеличим количество водовозок до 30. В целом режим водоснабжения восстановится до конца суток, – доложил главе края первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.