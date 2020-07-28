Автозапчасти на четверть миллиона похитили в Подмосковье

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28 июля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Фото: pixabay.com

Кражу автозапчастей более чем на четверть миллиона рублей раскрыли сотрудники полиции в подмосковном Раменском, передает пресс-служба областного главка МВД.

37-летний мужчина пожаловался на кражу запчастей его иномарки, припаркованной в Заозерье. В ведомстве уточнили, что сумма ущерба составила 268 тысяч рублей.

Вором оказался 31-летний ранее судимый мужчина. Его задержали и завели дело о краже. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.