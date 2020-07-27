Военный КамАЗ перевернулся по дороге на Розу Хутор

Аргументы Недели → Происшествия

27 июля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи, по дороге, ведущей в Олимпийскую деревню, произошло ДТП с участием военного грузовика. Утром 27 июля там перевернулся КамАЗ. Видеозаписи с места аварии быстро распространились по социальным сетям.

Очевидцы сообщают, что грузовик ехал вслед за такси Hyundai. Опрокинувшийся КамАЗ задел легковушку. Информация о погибших и пострадавших уточняется.