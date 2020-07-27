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Дикие верблюды терроризируют села под Астраханью: «Сметают всё на своем пути»

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Дикие верблюды терроризируют села под Астраханью: «Сметают всё на своем пути»
Верблюды, фото: pixabay.com

Жители трех сел в Астраханской области потребовали от властей защитить от разбушевавшихся верблюдов. Стадо этих животных приводит в ужас местных жителей. Они боятся выходить на улицу.

Животные вот уже несколько лет безнаказанно уничтожают урожай, разрушают постройки и коммунальные сети. «Когда идет стадо, оно сметает всё на своем пути, - рассказывает местная жительница. - Один только верблюд - эта машина высотой в 2-2,5 метра, весом до тонны». Дикие верблюды ломают заборы, подбираясь к плодовым деревьям в частных дворах, рушат газопроводы, когда чешут о них спины, а жители потом остаются без газа.

Сейчас верблюды еще и агрессивнее, чем обычно, поскольку у них появились детеныши. Животные воспринимают как проявление агрессии даже взгляд им в глаза.

Замглавы Икрянинского района Александр Степанов рассказал, что стадо насчитывает около 80 особей. Разводить верблюдов несколько лет назад начал местный пенсионер, однако позже в силу возраста забросил животноводство, а его подопечные разбрелись по округе, расплодились и теперь вольно живут в округе. У муниципалитета нет средств и возможностей организовать отлов стада.

НС

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