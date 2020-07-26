В Москве преподаватель МГУ упал во время игры в футбол, разбил голову и госпитализирован в реанимацию
26 июля 2020, 14:09[ «Аргументы Недели» ]
В Москве преподаватель МГУ упал во время игры в футбол, разбил голову и госпитализирован в реанимацию.
Скорую вызвал друг и коллега 59-летнего доцента университета, с которым они вместе играли в футбол на территории МГУ, - сообщает kp.ru.
Мужчина рассказал, что в ожидании паса учёный попятился назад, упал и ударился головой об асфальт. До приезда бригады "скорой помощи" мужчина находился в сознании. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа, госпитализировали в одну из столичных клиник. Сейчас ученый находится в реанимации.
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