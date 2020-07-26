Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу пешеходов в районе Шарлоттенбург

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26 июля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с места ЧП, twitter.com/Berliner_Fw/status

В Германии сегодня утром легковой автомобиль наехал на группу людей - пешеходов в районе Шарлоттенбург Берлина. Машина сбила семерых человек. В правоохранительных органах немецкой столицы сообщили, что, по предварительным данным, из семерых пострадавших пять человек госпитализированы.

Госпитализированные получили тяжелые травмы. Один человек находится в реанимации.

После ЧП были задействованы два вертолета и около 60 спасателей. Полиция устанавливает причины инцидента. Расследованием занимается группа уголовной полиции. На данный момент нет указаний на политический или религиозный мотив, - сообщили оперативные службы.

Водитель автомобиля задержан. Подробности уточняются.